В компании заявили, что принимают “агрессивные шаги” для решения проблемы, которая возникла из-за хакерской атаки на одного из партнёров Netflix

Недавно компания Netflix столкнулась с серьёзной проблемой — произошла крупная утечка её новых релизов. Среди них были серии второго сезона популярного мультсериала «Аркейн». Представители компании сообщили, что предпринимают решительные действия для устранения проблемы, возникшей из-за кибератаки на одного из партнёров Netflix.

Утечка затронула не только эпизоды «Аркейна», но и другие ожидаемые проекты, такие как «Дандадан», «Терминатор: Зеро», «Ранма 1⁄2» и новый мультфильм от создателя «Шрэка». Кроме того, в интернете появились серии из нового сезона «Трепета сердца», а слухи говорят о возможной утечке «Очень странных дел».

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Касс Чапа, аниматор, прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что утечка демонстрирует неуважение к работе аниматоров и что даты релизов были выбраны неслучайно, чтобы дать авторам время закончить работу над проектами. Netflix активно работает над решением проблемы утечки и призывает поклонников не поддерживать пиратство, а дождаться официальных релизов. Ближайший из них — «Терминатор: Зеро», премьера которого состоится 29 августа. Второй сезон «Аркейна» начнётся в ноябре этого года и завершит историю Джинкс и Вай.

Таким образом, несмотря на утечку, Netflix продолжает подготовку к официальным релизам своих проектов, рассчитывая на поддержку и понимание со стороны аудитории.



