Пользователь Reddit под ником cusman78 первым обратил внимание на нововведение, получив предложение оставить отзыв о Helldivers 2

Sony начала тестирование новой функции в PlayStation Store, позволяющей пользователям оставлять текстовые отзывы к играм. Пока что эта возможность доступна только для тех, кто получил специальное электронное письмо после покупки игры. В письме предлагается поделиться своими впечатлениями в текстовом формате.

Пользователь Reddit с псевдонимом cusman78 первым обратил внимание на данное нововведение, когда получил предложение оставить отзыв об игре Helldivers 2. В текстовых рецензиях можно добавлять спойлеры, используя специальную отметку. Пока что доступ к созданию таких отзывов можно получить только перейдя по ссылкам из электронных писем, и опция пока касается только цифровых покупок.

реклама

Когда PlayStation официально откроет новую функцию для всех пользователей, пока неизвестно. В прошлом году в PS Store уже появилась система оценок из пяти звёзд, и теперь Sony продолжает развивать возможности для обратной связи от игроков.

Новая функция текстовых отзывов в PS Store может значительно улучшить взаимодействие пользователей с платформой, предоставляя более детальную информацию о играх и помогая другим геймерам делать осознанный выбор.