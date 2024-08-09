Об этом заявил генеральный директор компании Штраус Зельник

Компания Take-Two Interactive подтвердила, что не планирует выпускать свои новые игры в подписочных сервисах в день релиза. Об этом заявил генеральный директор компании Штраус Зельник. По его словам, такой подход не соответствует бизнес-модели Take-Two и может негативно сказаться на качестве игр.

Зельник отметил, что компания стремится создавать высококачественные проекты, которые требуют значительных инвестиций и времени на разработку. Выпуск игр в подписочных сервисах в день релиза может снизить доходы и, соответственно, повлиять на возможность инвестировать в будущие проекты.

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Тем не менее, Take-Two продолжает активно сотрудничать с подписочными сервисами и рассматривает возможность добавления своих игр в каталоги спустя некоторое время после релиза. Это позволит компании сохранить баланс между качеством и доступностью своих продуктов для широкой аудитории.

Take-Two Interactive остаётся верна своей стратегии, направленной на создание высококачественных игр, и не планирует выпускать новые проекты в подписных сервисах в день релиза.