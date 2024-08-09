Игра считает, что пользователям не хватает 15 медалей, хотя они уже выполнили необходимые условия.

Недавно в игре Helldivers 2 был обнаружен баг, который не позволяет игрокам открыть награды новой премиальной заслуги “Пламя свободы”. Этот баг вызвал недовольство среди игрового сообщества, так как многие пользователи не смогли получить доступ к желанным бонусам.

Суть проблемы заключается в том, что контент из набора “Пламя свободы” открывается с помощью заработанных медалей. Однако из-за ошибки в условиях заслуги игроки не могут получить доступ ко второй странице набора, несмотря на то, что уже открыли первую страницу. Игра считает, что пользователям не хватает 15 медалей, хотя они уже выполнили необходимые условия.

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Разработчики из Arrowhead Game Studios пока не прокомментировали ситуацию, но игроки надеются на скорое исправление бага. Некоторые пользователи выразили недовольство тем, что разработчики не учатся на своих ошибках и продолжают выпускать обновления с проблемами.

Тем не менее, сообщество Helldivers 2 продолжает активно обсуждать ситуацию и надеется на оперативное решение проблемы. Разработчики также рассматривают возможность создания тестового сервера, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.