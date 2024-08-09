Этот город, являющийся столицей империи Тевинтер, ранее упоминался в серии, но никогда не появлялся напрямую.

Разработчики из BioWare анонсировали, что в новой игре Dragon Age: The Veilguard игроки смогут посетить крупнейший город за всю историю франшизы — Минратос. Этот город, являющийся столицей империи Тевинтер, ранее упоминался в серии, но никогда не появлялся напрямую.



Минратос обещает стать эпицентром событий, где игроки смогут увидеть как мрачные, так и роскошные стороны жизни в этом огромном мегаполисе. Разработчики постарались создать город, который будет постоянно разрастаться и удивлять своим масштабом и детализацией. В Минратосе кипит жизнь, и игроки смогут наблюдать за повседневными делами его жителей, что добавит глубины и реализма игровому миру.



Релиз Dragon Age: The Veilguard запланирован на период с октября по декабрь 2024 года для платформ PC, PS5 и Xbox Series.