Эта функция направлена на повышение уровня безопасности и конфиденциальности пользователей.

Компания Xiaomi анонсировала новую функцию для своих смартфонов, которая позволит пользователям обнаруживать скрытые камеры.

Функция поиска скрытых камер использует инфракрасные датчики и алгоритмы искусственного интеллекта для сканирования окружающей среды. Смартфон анализирует отражения инфракрасного света, которые могут указывать на наличие скрытых камер. Пользователи смогут активировать эту функцию через специальное приложение, которое будет доступно в ближайшем обновлении программного обеспечения.

реклама

Добавление этой функции в смартфоны Xiaomi предоставляет пользователям дополнительные инструменты для защиты своей приватности. Это особенно актуально в условиях растущего числа случаев незаконного использования скрытых камер в общественных местах, гостиницах и арендуемых квартирах.

Ожидается, что функция поиска скрытых камер будет доступна на всех новых моделях смартфонов Xiaomi, а также на некоторых уже выпущенных устройствах через обновление программного обеспечения. Компания планирует начать распространение обновления в ближайшие месяцы.