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Greg_Novo
Warner Bros. Discovery планирует развивать игровой бизнес и рассматривает лицензирование франшиз
В Warner Bros. Discovery уверены, что такой подход поможет им занять лидирующие позиции на рынке видеоигр.

Warner Bros. Discovery объявила о своих планах по активному развитию игрового бизнеса. Компания рассматривает возможность лицензирования своих популярных франшиз для создания новых игр. Это решение было принято в рамках стратегии по расширению присутствия на рынке видеоигр и увеличению доходов от этого направления.

Представители Warner Bros. Discovery отметили, что компания видит огромный потенциал в своих франшизах, таких как “Гарри Поттер”, “Бэтмен”, “Властелин колец” и других. Лицензирование этих брендов позволит привлечь новых партнеров и разработчиков, которые смогут создать качественные и увлекательные игры для различных платформ.

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Кроме того, компания планирует инвестировать в собственные игровые студии и проекты, чтобы обеспечить высокое качество и инновационность своих игр. В Warner Bros. Discovery уверены, что такой подход поможет им занять лидирующие позиции на рынке видеоигр и предложить игрокам уникальный опыт.

#гарри поттер #бэтмен #властелин колец #warner bros. discovery
Источник: igromania.ru
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