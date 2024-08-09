Официальная дата релиза пока не объявлена, но разработчики обещают регулярно делиться новостями и обновлениями

Недавно бывший руководитель студии Arkane, Рафаэль Колантонио, представил тизер и скриншоты своей новой RPG. Проект, который пока не имеет официального названия, уже вызвал большой интерес среди поклонников жанра.

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В тизере показаны сцены из игры, демонстрирующие художественный стиль и атмосферу. Скриншоты также дают представление о разнообразных локациях и персонажах, которые игроки смогут встретить в ходе своих приключений.

Колантонио, известный своей работой над такими играми, как Dishonored и Prey, обещает, что новая RPG предложит игрокам глубокий сюжет, проработанных персонажей и инновационные игровые механики. Он также отметил, что команда разработчиков стремится создать мир, который будет живым и динамичным, с множеством возможностей для исследования и взаимодействия.

Официальная дата релиза пока не объявлена, но разработчики обещают регулярно делиться новостями и обновлениями.