Представители студии, работавшей над Wild, выразили благодарность всем, кто поддерживал проект на протяжении этих лет.

Недавно стало известно, что проект Wild, над которым работал известный разработчик Мишель Ансель, окончательно закрыт. Эта новость разочаровала многих поклонников, которые с нетерпением ждали выхода игры.

Wild был анонсирован еще в 2014 году и обещал стать амбициозным проектом с открытым миром, где игроки могли бы управлять различными животными и исследовать древний мир. Однако, несмотря на высокие ожидания, разработка игры столкнулась с многочисленными трудностями.

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В 2020 году Мишель Ансель объявил о своем уходе из игровой индустрии, чтобы посвятить себя работе с дикой природой. После этого судьба Wild оставалась неопределенной, и многие надеялись, что проект все же будет завершен. Однако, по последним данным, разработка игры была окончательно прекращена.

Представители студии, работавшей над Wild, выразили благодарность всем, кто поддерживал проект на протяжении этих лет, и пообещали, что опыт, полученный в ходе работы над игрой, будет использован в будущих проектах.

Таким образом, поклонникам Мишеля Анселя и его творчества предстоит смириться с тем, что Wild так и не увидит свет. Тем не менее, наследие Анселя в виде таких игр, как Rayman и Beyond Good & Evil, продолжает вдохновлять и радовать геймеров по всему миру.