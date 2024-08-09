Трейлер был представлен в рамках Summer Game Fest 2024 и вызвал большой интерес среди поклонников вселенной Гарри Поттера.

В официальном трейлере Harry Potter: Quidditch Champions показали стадионы трёх школ

Недавно вышел официальный трейлер игры Harry Potter: Quidditch Champions, в котором разработчики продемонстрировали стадионы трёх известных магических школ: Хогвартс, Дурмстранг и Шармбатон.

Трейлер был представлен в рамках Summer Game Fest 2024 и вызвал большой интерес среди поклонников вселенной Гарри Поттера.

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В Harry Potter: Quidditch Champions игроки смогут принять участие в захватывающих матчах по квиддичу, выбирая различные роли в команде, такие как охотник, загонщик, ловец и вратарь. Игра поддерживает как одиночный режим, так и многопользовательские матчи, что позволяет соревноваться с друзьями или другими игроками онлайн.

Релиз игры запланирован на 3 сентября 2024 года, и она будет доступна на платформах PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC. Разработчики обещают, что Harry Potter: Quidditch Champions предложит игрокам аутентичный опыт игры в квиддич, передавая атмосферу и динамику этого волшебного спорта.

Таким образом, поклонники Гарри Поттера могут с нетерпением ждать выхода новой игры, которая позволит им погрузиться в мир магии и почувствовать себя настоящими чемпионами квиддича.



