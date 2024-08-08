Об этом сообщили представители студии, работающей над проектом.

Недавно стало известно, что предстоящий фильм о Дэдпуле и Росомахе не получит режиссёрской версии. Об этом сообщили представители студии, работающей над проектом.

По словам создателей, фильм изначально задумывался как цельное произведение, и все ключевые моменты и сцены уже включены в финальную версию. Они подчеркнули, что не видят необходимости в выпуске дополнительной версии, так как текущий монтаж полностью соответствует их видению и ожиданиям зрителей.

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Фанаты, ожидавшие расширенную версию с дополнительными сценами и материалами, выразили разочарование. Многие надеялись увидеть больше взаимодействий между Дэдпулом и Росомахой, а также дополнительные сюжетные линии, которые могли бы углубить их персонажей.

Тем не менее, создатели уверены, что фильм понравится зрителям в его текущем виде и обещают, что он будет насыщен экшеном, юмором и неожиданными поворотами, которые так любят поклонники этих героев.