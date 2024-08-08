Прошел год с момента релиза игры, и разработчики из Larian Studios решили поделиться интересной статистикой, которая демонстрирует, насколько популярной стала игра среди геймеров.

Создатели Baldur’s Gate 3 поделились впечатляющей статистикой игроков за год с момента релиза

Прошел год с момента релиза игры, и разработчики из Larian Studios решили поделиться интересной статистикой, которая демонстрирует, насколько популярной стала игра среди геймеров.

Согласно данным, более 10 миллионов игроков по всему миру погрузились в увлекательный мир Baldur’s Gate 3. Игроки провели в игре в общей сложности более 500 миллионов часов, что эквивалентно примерно 57 тысячам лет. Это впечатляющее достижение подчеркивает, насколько глубоко и увлекательно игровое сообщество восприняло эту RPG.

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Одним из самых популярных классов среди игроков стал маг, за которого предпочли играть более 30% пользователей. На втором месте оказался воин, а замыкает тройку лидеров разбойник. Интересно, что большинство игроков выбрали путь добродетели, предпочитая помогать NPC и выполнять квесты мирным путем.

Также разработчики отметили, что игроки создали более 20 миллионов персонажей, что свидетельствует о высоком уровне кастомизации и разнообразии игровых возможностей. В среднем, каждый игрок создал по два персонажа, что говорит о желании геймеров исследовать различные пути развития и сюжетные линии.

Larian Studios выразили благодарность всем игрокам за поддержку и активное участие в жизни игры. Они также пообещали продолжать выпускать обновления и дополнения, чтобы поддерживать интерес к Baldur’s Gate 3 и дальше.

Таким образом, Baldur’s Gate 3 не только оправдала ожидания, но и стала одной из самых популярных RPG последних лет.