Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Блокбастер «Дэдпул и Росомаха» возглавил прокат в России
По данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», за первые дни показов с 1 по 4 августа «Дэдпул и Росомаха» собрал 217 миллионов рублей.

В последние дни российские кинотеатры стали ареной для неофициальных показов нового блокбастера «Дэдпул и Росомаха», который стремительно возглавил прокат в стране. Несмотря на то, что фильм официально не выходил в российский прокат, его копия уже успела заработать значительные суммы.

По данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», за первые дни показов с 1 по 4 августа «Дэдпул и Росомаха» собрал 217 миллионов рублей. Это позволило ему обогнать такие фильмы, как «Собиратель душ» (62 миллиона рублей) и «Водитель-олигарх» (31 миллион рублей).

реклама

Фильм с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях рассказывает о приключениях Уэйда Уилсона (Дэдпула) и Росомахи, которые отправляются на миссию, способную изменить историю кинематографической вселенной Marvel. Картина вышла в мировой прокат 26 июля, но в России официально не демонстрировалась из-за приостановки проката новинок Disney весной 2022 года.

Несмотря на отсутствие официального проката, фильм показывают в российских кинотеатрах в формате предсеансового обслуживания. Это означает, что зрители могут посмотреть его перед началом основного сеанса другого фильма. Такой формат позволил «Дэдпулу и Росомахе» привлечь большое количество зрителей и возглавить прокат.

Феноменальный успех «Дэдпула и Росомахи» в прокате России демонстрирует, что даже в условиях ограниченного официального проката, зрители находят способы посмотреть долгожданные новинки.

#дэдпул и росомаха #дэдпул #райаном рейнольдсом
Источник: igromania.ru
1
Показать комментарии (1)
Мировые сборы "Дэдпула и Росомахи" достигли 824 миллионов долларов
В «Дэдпула и Росомаху» хотели позвать Николаса Кейджа для камео Призрачного Гонщика
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия создала дрон «Воган-9СП», который будет охотиться на украинские БПЛА
4
«Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за неисполнения договорных обязательств западными компаниями
5
Иранские беспилотники Shahed-238 могут перехватывать дроны MQ-9 Reaper США
+
В 2027 году Россия планирует начать серийное производство спутников
1
Xiaomi выпустила маршрутизатор BE6500 Wi-Fi 7 стоимостью 70 долларов
+
Астронавты Starliner по прежнему не могут отстыковаться от МКС
4
Задержка возвращения космического корабля Starliner на Землю может ещё больше затянуться из-за ПО
+
Австрийский наблюдатель поделился снимками секретного китайского космического самолета
3
Bloomberg: Уоррен Баффет вышел из акций Apple, Bank of America и других, перед их падением
1
Продажи российской спецтехники упали: рынок насытился, агрессивный импорт из Китая тоже повлиял
1
Прототип турецкого истребителя Hurjet прибыл в Испанию для демонстрационной оценки
+
Эксперты заметили некоторые странности украинских F-16 и рассказали о ракетах и другом оружии
5
Lenovo начала продажи ThinkBook Plus Gen5 Hybrid - ноутбук и планшет в одном устройстве
+
NVIDIA сломает Windows 10 на ПК со старыми процессорами Intel и AMD при помощи нового драйвера
3
АвтоВАЗ выдает сотрудникам кредиты на Lada под 0,01% годовых, в то время как банки предлагают 30%
4
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
14
Securelist: 5 приложений в магазине Google Play загружают на смартфон вредоносное шпионское ПО
+
Исследование показало, что бозон Хиггса может угрожать стабильности нашей Вселенной
+
Ситуация с подготовкой к выпуску NVIDIA GB200 не так печальна, как может казаться
+
В России построят роскошный электрический круизный лайнер для путешествий по Байкалу
4

Популярные статьи

"Искандер-1000" и "Искандер-К" - зачем России ещё два ОТРК и в чём их особенности
2
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
153
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
1
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года
24
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
3
Почему Windows 11 – не подходит геймерам, а старая Windows 10 лучше справляется с играми
13
«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
1
Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
+
GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 4060 – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке
5

Сейчас обсуждают

Megard
08:53
"повышает уровень безопасности" - речь идет я так понимаю о национальной безопасности пиндосов, т.е. красть данные ОС будет еще больше а пиндосам копаться в наших компах будет еще удобней.
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
Megard
08:50
Прямо вот такие ответственные что будут отвечать в случае провала? Может их еще и уволят когда они не справятся?
Мишустин назначил ответственных за выполнение национальных целей России
Артём Николаев
08:48
Ты ленивый. Тут люди за эти деньги целые статьи пишут.
6 способов с пользой использовать старый компьютер и ноутбук — не спешите продавать их на Авито
AleksK
08:47
Судя по минусам тут бросили дивизию кастрюль которые должны были информационно поддерживать попытки нападения на границе Курской области. Пожежа у них знатная, тарасики гибнут а результатов нет.
Volkswagen возвращается на российский рынок под брендом Jetta
Megard
08:44
Жесть, такое дерьмо я давно не видел
Блокбастер «Дэдпул и Росомаха» возглавил прокат в России
LimonGAES
08:43
Честь и хвала нашим конструкторам! Слава России! Победа будет за нами!
«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
AleksK
08:42
А чего в OpenAI "open", кроме названия? Все закрыто и анально огорожено. Гражданам "неправильных" стран доступ запрещен. Где тут "open"?
Илон Маск подал в суд на OpenAI и Сэма Альтмана, обвиняя в предательстве некоммерческих идеалов
Gorod
08:28
Насколько я понимаю, reflex + boost может быть полезен для сценариев когда жесткий упор в процессор а видеокарта условно говоря отдыхает, например тяжелые сценарии в MMO играх. Попробовал конечно, и...
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
lamalama
08:22
а может не долететь, пуская долетит сперва, потому уже рекламируйте.
Intel готова выпускать продукцию по технологии Intel 18A для сторонних клиентов со следующего полугодия
AleksK
08:20
В сравнении с Китаем цена любых товаров из Китая заметно выше.
Директор автосалона сказал, что постоянные скидки на китайские авто в РФ – это плохо
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем