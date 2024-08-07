По данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», за первые дни показов с 1 по 4 августа «Дэдпул и Росомаха» собрал 217 миллионов рублей.

В последние дни российские кинотеатры стали ареной для неофициальных показов нового блокбастера «Дэдпул и Росомаха», который стремительно возглавил прокат в стране. Несмотря на то, что фильм официально не выходил в российский прокат, его копия уже успела заработать значительные суммы.

По данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», за первые дни показов с 1 по 4 августа «Дэдпул и Росомаха» собрал 217 миллионов рублей. Это позволило ему обогнать такие фильмы, как «Собиратель душ» (62 миллиона рублей) и «Водитель-олигарх» (31 миллион рублей).

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Фильм с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях рассказывает о приключениях Уэйда Уилсона (Дэдпула) и Росомахи, которые отправляются на миссию, способную изменить историю кинематографической вселенной Marvel. Картина вышла в мировой прокат 26 июля, но в России официально не демонстрировалась из-за приостановки проката новинок Disney весной 2022 года.

Несмотря на отсутствие официального проката, фильм показывают в российских кинотеатрах в формате предсеансового обслуживания. Это означает, что зрители могут посмотреть его перед началом основного сеанса другого фильма. Такой формат позволил «Дэдпулу и Росомахе» привлечь большое количество зрителей и возглавить прокат.

Феноменальный успех «Дэдпула и Росомахи» в прокате России демонстрирует, что даже в условиях ограниченного официального проката, зрители находят способы посмотреть долгожданные новинки.