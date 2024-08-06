Эта информация была опубликована на портале Gacharevenue, который отслеживает выручку гача-игр.

Разработчики мобильной игры Zenless Zone Zero сообщили, что их проект принёс им порядка 100 миллионов долларов с момента релиза. Эта информация была опубликована на портале Gacharevenue, который отслеживает выручку гача-игр.

Zenless Zone Zero была разработана компанией HoYoverse, известной также по таким проектам, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Игра вышла в марте 2023 года и быстро завоевала популярность среди игроков. По данным Gacharevenue, 69 миллионов долларов игра заработала в Китае, а остальные 31 миллион — в других странах мира. Эти цифры свидетельствуют о том, что Zenless Zone Zero пользуется большим спросом среди игроков по всему миру.

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Несмотря на то что Zenless Zone Zero принесла своим создателям значительный доход, эта сумма оказалась в два с лишним раза меньше, чем выручка Genshin Impact за первый месяц с момента релиза. Эта игра заработала около 250 миллионов долларов за первые четыре недели после выхода.

Тем не менее Zenless Zone Zero значительно опережает по выручке другие гача-игры. Это говорит о том, что проект HoYoverse имеет большой потенциал и может стать одним из лидеров в своём жанре. 14 августа Zenless Zone Zero получит обновление 1.1 «Крыса под прикрытием», которое добавит в игру трёх новых агентов. Это должно привлечь ещё больше игроков и увеличить доходы разработчиков.