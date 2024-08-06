Райан Кондал сообщил, что работа над сценарием третьего сезона уже началась, и съёмки планируется начать в начале 2025 года.

Недавно стало известно, что популярный сериал «Дом дракона» завершится после выхода четвёртого сезона. Эта новость была объявлена во время пресс-конференции, посвящённой финалу второго сезона. Шоураннер проекта Райан Кондал сообщил, что работа над сценарием третьего сезона уже началась, и съёмки планируется начать в начале 2025 года.

Кондал также отметил, что каждый сезон будет состоять из восьми эпизодов, как и второй сезон. Это означает, что зрители смогут насладиться ещё двумя сезонами перед тем, как сериал подойдёт к концу. Финал второго сезона вышел 5 августа и получил сдержанные оценки зрителей и прессы. Третий сезон, если судить по словам Кондала, увидит свет не ранее 2026 года.

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Новость о завершении сериала вызвала смешанные чувства у фанатов. С одной стороны, они расстроены, что больше не увидят любимых персонажей на экране. С другой стороны, они понимают, что это решение позволит сохранить качество сериала на высоком уровне и избежать выгорания сюжета.

«Дом дракона» является приквелом к популярному сериалу «Игра престолов». Он рассказывает о событиях, происходивших за 200 лет до событий основного сериала. В центре сюжета — борьба за власть между членами дома Таргариенов.

Сериал получил положительные отзывы критиков и зрителей за качественную постановку, актёрскую игру и сценарий. Он также стал одним из самых популярных сериалов на платформе HBO.