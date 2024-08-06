Оба дополнения добавят в игру новые локации, персонажей и миссии. Они позволят глубже погрузиться в мир Star Wars Outlaws и раскрыть новые тайны галактики.

Компания Ubisoft раскрыла подробности сезонного пропуска для игры Star Wars Outlaws. Игроки, которые приобретут пропуск, получат доступ к двум масштабным сюжетным дополнениям.

Первое дополнение, Wild Card, расскажет о приключениях главной героини Кей Весс. Ей предстоит принять участие в турнире по сабакку, где она столкнётся с опасными противниками и раскроет заговор. Турнир по сабакку — это не просто игра, это опасное испытание, в котором участники рискуют своими жизнями. Кей Весс предстоит проявить всю свою хитрость и мастерство, чтобы победить в этом турнире. Но это не единственная её задача. Кей узнает о заговоре, который угрожает всей галактике, и ей придётся разобраться в нём, чтобы предотвратить катастрофу.

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Второе дополнение, A Pirate’s Fortune, позволит игрокам помочь Хондо Онаке отомстить пиратской банде. Это приключение обещает быть захватывающим и полным неожиданных поворотов сюжета. Хондо Онака — опытный пират и контрабандист, который столкнулся с предательством со стороны своих соратников. Теперь он жаждет мести и готов пойти на всё, чтобы наказать предателей. Игрокам предстоит помочь ему в этом опасном приключении.

Оба дополнения добавят в игру новые локации, персонажей и миссии. Они позволят глубже погрузиться в мир Star Wars Outlaws и раскрыть новые тайны галактики. Релиз игры Star Wars Outlaws запланирован на 30 августа 2024 года. Сезонный пропуск будет доступен для покупки одновременно с выходом игры.

Star Wars Outlaws — это приключенческая игра, действие которой разворачивается во вселенной «Звёздных войн». Игроки возьмут на себя роль космических авантюристов, которые исследуют галактику, сражаются с врагами и выполняют различные задания. Игра разрабатывается студией Ubisoft Toronto и будет доступна на различных платформах, включая ПК, консоли и мобильные устройства.