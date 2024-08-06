Это лучший старт для фильма с рейтингом R и лучший результат для франшизы с Райаном Рейнольдсом

Фильм «Дэдпул и Росомаха» собрал в мировом прокате более 824 миллионов долларов за первую неделю. Из них 395,6 миллиона долларов пришлось на прокат в США, а 428,5 миллиона долларов — на остальные страны.

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Это лучший старт для фильма с рейтингом R и лучший результат для франшизы с Райаном Рейнольдсом, которая собрала 783 миллиона долларов с первой частью и 786 миллионов долларов со второй. По общим сборам на текущий момент «Дэдпул и Росомаха» занимает третью позицию среди самых кассовых фильмов с рейтингом R. Среди фильмов 2024 года картина уступает только «Inside Out 2» и занимает второе место по сборам.

Рекордные кассовые сборы в день премьеры предвещали фильму большой успех, и отметка в миллиард долларов кажется вполне достижимой. Фильм режиссёра Шона Леви — это ярмарка камео с множеством громких возвращений персонажей из кинематографической вселенной, созданной 20th Century Fox. Звёздная сила двух главных героев, огромная популярность их персонажей и подход в духе «Человека-паука: Нет пути домой», похоже, сотворили чудеса, обеспечив картине огромный успех.