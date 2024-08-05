Речь идёт о ремейке Fate/EXTRA, первой главы, изначально вышедшей в 2010 году.

Bandai Namco и Type-Moon анонсировали Fate/EXTRA Record, представив первый трейлер и назвав пока довольно туманные сроки выхода: игра запланирована на 2025 год на PC, PS4, PS5 и Nintendo Switch. Речь идёт о ремейке Fate/EXTRA, первой главы, изначально вышедшей в 2010 году. Теперь она переработана и технически усовершенствована, с некоторыми дополнениями в плане контента — добавлением нового расширенного сценария и некоторыми изменениями в геймплее.

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Сюжет вновь рассказывает о войне за Лунный Святой Грааль в виртуальном мире Спиритрон под названием «SE.RA.PH.», построенном на Луне. Здесь Мастера и Слуги объединяются в команды и борются за выживание в поисках «Святого Грааля» — всемогущего устройства, способного исполнять желания. Таким образом, Fate/EXTRA Record — это, по сути, ремейк первой Fate/EXTRA, переделанный под современное оборудование, с расширенными декорациями, обновлённой графикой персонажей и изменениями в боевой системе. Последняя, в частности, теперь использует высокостратегическую систему построения колод, которая обещает ещё больше усложнить игру и сделать её более увлекательной.

128 лучших хакеров мира, каждый из которых способен превратить свою душу в Спиритрон, выбираются в качестве Мастеров, чтобы принять участие в войне за Святой Грааль. Их поддерживают так называемые Слуги — души легендарных героев и выдающихся личностей из истории, с которыми Мастера заключают договоры. Эти Слуги материализуются в виде жизненных форм спиритронов и относятся к одному из семи классов.



