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Greg_Novo
Новый проект Santa Monica Studio может не иметь отношения к God of War
Студия Santa Monica, до недавнего времени ассоциировавшаяся исключительно с брутальным миром God of War, тайно разрабатывает совершенно новый игровой мир.

Студия Santa Monica, до недавнего времени ассоциировавшаяся исключительно с брутальным миром God of War, тайно разрабатывает совершенно новый игровой мир.

Первые намеки на этот амбициозный проект появились в резюме бывшего сотрудника студии. Он подтвердил, что в команде он принимал участие в создании уникальных персонажей для новой интеллектуальной собственности компании. Хотя подробности остаются загадкой, сам факт работы над оригинальной вселенной уже вызывает огромный интерес у фанатов.

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Ранее ходили слухи о том, что студия одновременно работает над несколькими проектами. Кори Барлог, создатель культовой серии God of War, также занят разработкой новой игры, но не связанной с мифологией древней Греции. Это говорит о том, что студия стремится расширить свой творческий потенциал и выйти за рамки привычных жанров.

Анализ вакансий, опубликованных студией некоторое время назад, позволил предположить, что новый проект будет представлять собой ролевой боевик с элементами научной фантастики. Однако, официального подтверждения этой информации пока нет. Согласно последним данным, Sony не планирует анонсировать новые игры на предстоящей выставке gamescom, что еще больше подогревает интерес к тайному проекту Santa Monica.

#god of war #santa monica studio
Источник: igromania.ru
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