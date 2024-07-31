Джеймс Ганн объявил о завершении съёмок «Супермена» в своём посте, где он выразил благодарность всем участникам этого проекта





«Съёмки завершены. Благодарю Господа за наш актёрский состав и съёмочную группу, чья преданность делу, творческий подход и усердная работа помогли воплотить этот проект в жизнь», — написал Ганн. «Я хотел снять фильм о хорошем человеке в мире, который не всегда хорош».

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Ганн также отметил, что доброта, любовь и взаимопонимание, которые он каждый день наблюдал на съёмочной площадке, вдохновляли его продолжать работу, даже когда он чувствовал себя слишком уставшим. Он искренне благодарит всех участников проекта.

«Это была большая честь. Целью был Супермен, но в процессе мы столкнулись с тяжёлой работой, смехом, эмоциями, идеями и волшебством, которые мы разделяли на съёмочной площадке. И за это я всегда буду благодарен», — добавил режиссёр.

Спустя несколько недель после публикации первого фото Дэвида Коренсвета в костюме Супермена, производство фильма значительно продвинулось вперёд, и недавно стало известно о завершении съёмок. Фильм выйдет в кинотеатрах 11 июля 2025 года.

В фильме снимаются Дэвид Коренсвет в роли Супермена/Кларка Кента, Рэйчел Броснахан в роли Лоис Лейн и Николас Холт в роли Лекса Лютора, а также несколько героев, не связанных с Криптоном, от Зелёного Фонаря до Хоукгерл.