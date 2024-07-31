Тим Блейк Нельсон, который вновь сыграет роль Лидера/Самуэля Стернса в фильме «Капитан Америка: Дивный новый мир», высказал своё мнение.

Являются ли фильмы Marvel кинематографом? Или это нечто иное? У каждого своё мнение на этот счёт, и Тим Блейк Нельсон, который вновь сыграет роль Лидера/Самуэля Стернса в фильме «Капитан Америка: Дивный новый мир», высказал своё мнение.

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Нельсон дал понять, что он не согласен с теми, кто «нападает» на кинематографическую вселенную Marvel, потому что, по его мнению, Marvel «сохраняет кинематограф».

«Marvel стала беспрецедентным явлением в истории кинематографа, — объяснил Нельсон. — Эти десятки фильмов с персонажами, которые то входят, то выходят из своих сюжетных линий, соединяются, расходятся, сражаются друг с другом в одной вселенной — такого в кино ещё не было. Когда люди нападают на эти фильмы, говоря: „Ну, это не настоящее кино“ или „Это смерть кино“… На самом деле я считаю, что Marvel поддерживает жизнь кино».

Нельсон произнёс эти слова во время беседы с TheWrap на San Diego Comic-Con 2024. Споры вокруг MCU разгорелись в 2019 году, когда режиссёр Мартин Скорсезе выразил мнение, что фильмы Marvel «не являются кино», что побудило нескольких голливудских икон встать на защиту франшизы. Даже Коппола выступил с критикой Marvel, которую защитил (другой) Коппола.

Совсем недавно сопрезидент Marvel Studios Луис Д’Эспозито и глава MCU Кевин Фейдж признали, что студия переживает не лучшие времена, но надеются вернуть утраченные позиции, «добившись большого успеха» с выходом фильма «Дэдпул и Росомаха».