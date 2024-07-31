В любом случае, следует учитывать, что это всё ещё предположения, не основанные ни на чём конкретном.

Новое видео от Digital Foundry вновь поднимает тему PS5 Pro, новой консоли Sony, о которой ходят слухи уже несколько месяцев, но официального подтверждения от компании до сих пор нет. В видео сообщается, что, согласно утечкам спецификаций, она, скорее всего, в четыре раза увеличит производительность трассировки лучей, но использование трассировки путей всё равно останется сложным.

Что касается трассировки лучей, то редакция британской колонки в основном согласна с тем, что сообщали другие источники, основываясь на утечке спецификаций новой модели консоли, которые в любом случае являются неофициальными, поскольку подтверждения их существования до сих пор нет. Учитывая наличие промежуточных элементов, основанных на базе AMD RDNA 3, но содержащих функции RDNA 4, PS5 Pro должна обеспечить большие преимущества, особенно в области трассировки лучей.

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Они должны исходить от движка dual intersect для трассировки лучей, который выступает в качестве своеобразного ускорителя в управлении элементами, связанными с этой графической технологией, а отпечаток BVH должен облегчить разработчикам её использование.

Проблема, как утверждают в Digital Foundry, заключается в том, что из просочившихся на данный момент подробностей ничего не известно о новой обработке «обхода», то есть того, что касается движения и траектории лучей в структуре BVH. Пока то, что стало известно, говорит об отсутствии аппаратного ускорения для управления этим аспектом, что делает использование трассировки пути, то есть настоящей «полной» трассировки лучей, всё ещё несколько сложным и амбициозным.

Некоторые старые или простые приложения этой технологии, такие как Quake 2 RTX или даже Minecraft, могут быть возможны для PS5 Pro, но более современные игры и, возможно, основанные на последних движках, таких как Unreal Engine 5, будут несколько затруднены. В любом случае, следует учитывать, что это всё ещё предположения, не основанные ни на чём конкретном, пока Sony не подтвердит существование PS5 Pro.