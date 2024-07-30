Variety сообщает, что Роберт Дауни-младший согласился вернуться к работе над MCU при одном условии

Роберт Дауни-младший вернётся в кинематографическую вселенную Marvel, но на этот раз он не будет Железным человеком. Актёр сыграет роль злодея Доктора Дума в фильмах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны».

Variety сообщает, что Роберт Дауни-младший согласился вернуться к работе над MCU при одном условии: режиссёрами «Мстителей: Судный день» и «Мстителей: Секретные войны» должны стать Джо и Энтони Руссо. Других режиссёров, по словам источника, актёр не примет.

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Братья Руссо станут режиссёрами этих двух фильмов, так что очевидно, что Роберт Дауни-младший получил то, что хотел. Эти два режиссёра сняли четыре успешных фильма MCU: «Капитан Америка: Зимний солдат» (2014), «Капитан Америка: Гражданская война» (2016), «Мстители: Война бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019).

Актёра убедили и деньги, которые выложили Disney и Marvel. По данным Variety, Роберт Дауни-младший заработает больше, чем оба режиссёра. Нет точной цифры, но, вероятно, речь идёт о сумме около 80 миллионов долларов. К ним, возможно, добавится часть кассовых сборов.

Также выяснилось, что по контракту Marvel должна предоставить актёру частный самолёт, личную охрану и целый «трейлерный лагерь» на съёмочной площадке. По сути, будущий Доктор Дум попросил обеспечить ему безопасность и комфорт во время работы над двумя фильмами. Очевидно, что это лишь одно из сообщений, но Variety — очень надёжный источник, поэтому, несмотря на неофициальность, трудно представить, что ситуация может быть иной.