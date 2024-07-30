В статье, опубликованной на портале GamesIndustry.biz, обсуждается потенциал GTA 6 как одного из важнейших событий 2025 года и её способность изменить расстановку сил на рынке

В статье, опубликованной на портале GamesIndustry.biz, обсуждается потенциал GTA 6 как одного из важнейших событий 2025 года и её способность изменить расстановку сил на рынке. В частности, предполагается, что игра может помочь компании Sony решить проблему недостаточного интереса к PS5.

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Многие пользователи PlayStation до сих пор предпочитают PS4, и это около 50 % всей аудитории японской компании. Аналитики Ampere сообщают, что среди более чем 20 миллионов активных игроков GTA Online большинство выбирают именно эту платформу. Она остаётся самой популярной среди всех доступных вариантов. Кроме того, отмечается, что все самые популярные игры на PlayStation, кроме XDefiant, всё ещё доступны на PS4.

Присутствие такого количества игр на PS4 снижает потребность в покупке PS5, но также предоставляет возможность привлечь новых пользователей. Выход GTA 6 на текущем поколении может стимулировать многих геймеров сменить консоль. Если же GTA Online будет развиваться на новом поколении, это поможет привлечь ещё больше игроков.