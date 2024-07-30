В Европе Apple действует осторожно, чтобы обеспечить соответствие строгим нормам конфиденциальности и конкуренции, например Закону о цифровых рынках (DMA).

Apple Intelligence — набор функций Apple, основанных на искусственном интеллекте, не будет доступен при запуске iOS 18 и iPadOS 18 в сентябре. Пользователям придётся подождать следующего обновления, iOS 18.1 и iPadOS 18.1, которое запланировано на октябрь.

Задержка объясняется несколькими причинами. В Европе Apple действует осторожно, чтобы обеспечить соответствие строгим нормам конфиденциальности и конкуренции, например Закону о цифровых рынках (DMA). В США компании нужно больше времени для исправления ошибок и оптимизации функциональности.

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Журналист Bloomberg Марк Гурман утверждает, что первые функции Apple Intelligence появятся в октябре, через несколько недель после запуска iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. Несмотря на задержку, Apple всё же выпустила первые бета-версии iOS 18.1 и iPadOS 18.1 для разработчиков программного обеспечения. Это необычный шаг, который свидетельствует о стремлении компании привлечь сообщество разработчиков к доработке Apple Intelligence.

Apple Intelligence обещает такие функции, как расстановка приоритетов уведомлений, резюме веб-страниц и голосовые заметки, инструменты для улучшения набора текста и интеграция OpenAI с ChatGPT. Siri, голосовой помощник Apple, также подвергнется значительным улучшениям: он станет лучше понимать контекст и сможет более точно управлять приложениями. Однако это обновление, как ожидается, будет отложено до 2025 года.

Несмотря на задержку, ожидание Apple Intelligence ощутимо. Новые функции, основанные на искусственном интеллекте, обещают сделать устройства Apple ещё умнее и персонализированнее. Остаётся только догадываться, удастся ли Apple уложиться в новый график и преодолеть проблемы с регуляторами, чтобы Apple Intelligence как можно скорее попала в руки пользователей.