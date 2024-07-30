Компания сослалась на проблемы в процессе тестирования упакованных продуктов, но утечка изображения процессора Ryzen с неправильной этикеткой позволяет предположить, что причина может быть гораздо проще.

Недавно компания AMD объявила о переносе сроков выпуска своих процессоров Ryzen 9000 «Zen 5». Компания сослалась на проблемы в процессе тестирования упакованных продуктов, но утечка изображения процессора Ryzen с неправильной этикеткой позволяет предположить, что причина может быть гораздо проще: ошибка при печати.

На опубликованном в сети изображении процессор Ryzen 7 9700X ошибочно обозначен как Ryzen 9 9700X. Tom’s Hardware подтвердил, что модели Ryzen 5 9600X также поставлялись в розницу с маркировкой Ryzen 9. Хотя это может показаться незначительной проблемой, такая ошибка требует отзыва всех поставляемых процессоров для исправления неправильной маркировки. AMD подтвердила, что отозвала все Ryzen 9000, поставленные реселлерам и OEM-производителям, для перепроверки, но не уточнила причину задержки.

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Выпуск процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X был перенесён на 8 августа, а модели Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X появятся 15 августа. AMD пока не подтвердила, является ли ошибка печати единственной причиной задержки, но, скорее всего, она внесла существенный вклад.

Компания заявила, что работает над решением проблемы и гарантирует соответствие процессоров Ryzen 9000 высоким стандартам качества, прежде чем они попадут к потребителям. Поэтому и возникло предположение, что процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 были отложены, чтобы не «закончить как Intel». Для непосвящённых отметим, что процессоры Intel 13-го и 14-го поколений имеют потенциально необратимые проблемы, которые не будут устранены предстоящим патчем.



