Marvel 1943: Rise of Hydra теперь имеет собственного издателя и очень громкое имя на рынке игровой индустрии

Разработкой игры Marvel 1943: Rise of Hydra занимается команда Skydance Games, возглавляемая Эми Хенниг (автором серии Uncharted) и сопрезидентом Джулианом Биком. Действие игры будет разворачиваться вокруг Капитана Америки, короля Т’Чанда, известного как Аззури, Чёрной Пантеры 1940-х годов, Габриэля Джонса из отряда S.H.I.E.L.D. Howling Commandos и Нанали, вакандского шпиона, работающего в оккупированном нацистами Париже.

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Клеменс Кундратиц, глава Plaion, прокомментировал: «Мы гордимся сотрудничеством со Skydance Games и легендой индустрии Эми Хенниг над одной из самых ожидаемых AAA-игр, находящихся в разработке. Это партнёрство между двумя амбициозными независимыми компаниями является свидетельством того, что Plaion продолжает свою миссию по превращению в глобальную силу в области издания видеоигр».

Джулиан Бикм, сопрезидент Skydance Games, сказал, что Skydance считает Plaion «идеальным издательским партнёром» для игры. «Для дебютной игры нашей студии мы выпускаем оригинальную историю Marvel, режиссёром которой выступила Эми Хенниг», — сказал Бик. «Мы очень рады, что нашли глобального издателя, который разделяет наше амбициозное видение проекта».