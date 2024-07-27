Эта сумма в 38,5 миллиона долларов, собранная только в североамериканском прокате, стала самой большой для четверга в 2024 году

Фильм «Дэдпул и Росомаха» ещё не вышел в массовый прокат, но уже успел установить рекорд по кассовым сборам в день премьеры.

Эта сумма в 38,5 миллиона долларов, собранная только в североамериканском прокате, стала самой большой для четверга в 2024 году. Предыдущий рекорд в этот день принадлежал фильму «Inside Out 2», который заработал 13 миллионов долларов. Таким образом, «Дэдпул и Росомаха» превзошёл результат фильма Disney Pixar почти в три раза.

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По данным Variety, это самый успешный старт для фильма с рейтингом «R» в формате превью, который значительно опережает показатели предыдущих фильмов серии «Дэдпул». Однако самые большие показатели, вероятно, будут достигнуты в ближайшие выходные, когда в кинотеатрах ожидается наибольший наплыв зрителей, а также когда фильм выйдет в прокат на других территориях, включая Китай.

Прогнозируется, что «Дэдпул и Росомаха» соберёт 160–170 миллионов долларов за стартовый уик-энд на внутреннем рынке, а на мировом может достичь 180–190 миллионов долларов. Это снова станет рекордом для фильма с рейтингом R (то есть «ограниченным», рассчитанным на взрослую аудиторию) и самым высоким стартовым сбором за всё время в этой категории.