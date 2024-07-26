В последнем финансовом отчёте Paradox Interactive генеральный директор компании Фредрик Вестер сообщил о значительном снижении прибыли.

В последнем финансовом отчёте Paradox Interactive генеральный директор компании Фредрик Вестер сообщил о значительном снижении прибыли. Он также признал, что компания допустила ряд ошибок. Одной из причин падения прибыли стала отмена разработки симулятора Life by You. По словам Вестера, это было трудное решение, но проект не оправдал ожиданий Paradox Interactive.

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Генеральный директор выразил надежду, что в будущем компания сможет избежать подобных ошибок. Он подчеркнул необходимость улучшения в таких областях, как производство, качество и оценка рисков. В 2021 году Paradox Interactive внесла значительные изменения в свою инвестиционную политику, отказавшись от проектов с высоким риском и высокими затратами, подобных Life by You.

За последние годы компания столкнулась с рядом проблем. Среди них — неудачный релиз Cities Skylines 2 с большим числом технических проблем, финансовый провал The Lamplighters League, перенос Prison Architect 2 и затянувшаяся разработка Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.

Несмотря на все трудности, директор компании выразил уверенность в светлом будущем Paradox Interactive. Он подчеркнул, что, несмотря на раздражение от собственных ошибок, у компании есть вера в свои силы.