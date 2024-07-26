Этот персонаж не обладает сверхспособностями, но отлично вооружён и умело обращается с оружием

Компания Marvel Rivals выпустила новый трейлер, посвящённый одному из самых известных антигероев — Карателю. Этот персонаж не обладает сверхспособностями, но отлично вооружён и умело обращается с оружием.

Каратель носит кевларовый бронежилет с изображением черепа и сражается с помощью штурмовой винтовки, дымовых шашек и мощных турелей, которые можно использовать как перезаряжаемые способности. Благодаря этому Фрэнк Касл может эффективно сражаться и наносить урон противникам на большом расстоянии, особенно в режимах, связанных с захватом территории.

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В Ultimate-версии Каратель получает доступ к двум крупнокалиберным пулемётам и ракетной установке. Это позволяет ему наносить сокрушительные удары по врагам и обеспечивать союзникам пространство для манёвра.

Многие поклонники Карателя знают, что роль Фрэнка Касла вновь исполнит Джон Бернтал в новом сериале Daredevil: Born Again. Этот проект станет частью кинематографической вселенной Marvel наряду с другими героями, которые появлялись в сериалах от Netflix.

Что касается игры Marvel Rivals, то её закрытая бета-версия была успешно запущена в Steam и получила положительные отзывы, несмотря на некоторую путаницу во время презентации. Разработчики из NetEase Games, вероятно, учтут отзывы игроков во время тестирования, чтобы определить возможности запуска игры на платформах PC, PS5 и Xbox Series X|S. На данный момент у Marvel Rivals нет официальной даты выхода.



