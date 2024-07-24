Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Конкурент Galaxy Z Flip от Apple может появиться на рынке в 2026 году
Изначально предполагалось, что компания сначала выпустит складной iPad, чтобы протестировать новый формат и собрать отзывы покупателей, прежде чем добавлять шарнир в новую модель iPhone.

Слухи о складном устройстве Apple циркулируют в интернете уже не первый год. Изначально предполагалось, что компания сначала выпустит складной iPad, чтобы протестировать новый формат и собрать отзывы покупателей, прежде чем добавлять шарнир в новую модель iPhone. Однако, возможно, этого уже не произойдёт, поскольку Apple, как сообщается, выпустит iPhone в виде раскладушки самое раннее в 2026 году.

Согласно информации, Apple продвигается вперёд в реализации своих планов по выпуску складных iPhone. В отчёте говорится, что компания присвоила устройству кодовое название (V68), что подразумевает серьёзную разработку. Как правило, технологическому гиганту требуется около двух лет на производство новых устройств, и ожидается, что они будут выпущены в 2026 году. Хотя, учитывая сложность разработки складного телефона, в некоторых случаях этот процесс может занять больше времени.

реклама

Сообщается, что самой сложной задачей Apple было устранение складок, которые появляются на дисплее после многократных сгибов. Инженеры также пытались уменьшить его размер и, возможно, протестируют более изящный дизайн на iPhone 17 Slim, который, по слухам, появится в следующем году. Помимо этого, дизайнеры Apple также разрабатывали эксклюзивные функции, которые сделали бы складной iPhone привлекательным и достойным премиум-ценника.

Если складной iPhone станет реальностью, ожидается, что в нём произойдёт самое заметное изменение дизайна за всю историю устройства. Однако пока ещё слишком рано прогнозировать, действительно ли Apple осуществит свои планы и выпустит конкурента Galaxy Z Flip. Компания, как правило, перестраховывается, и если прототипы не соответствуют её высоким стандартам, она, скорее всего, откажется от продукта или отложит его выпуск на неопределённый срок.

#apple #iphone #galaxy z flip #iphone 17 slim
Источник: androidauthority.com
+
Написать комментарий (0)
Apple ускорила разработку складного iPhone – устройство может появиться в 2026 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У России готов ответ на планы США развернуть в космосе РЭБ для подавления спутников РФ и Китая
7
В России началось строительство нового металлургического завода
6
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
2
Nvidia готовит специальный графический процессор на базе B200 Blackwell для Китая
+
Туристы не хотят ехать в Париж на Олимпиаду, ставя местные отели на грань разорения
12
Учёные нашли на Земле растение, способное выжить на Марсе, превращая пустыню в плодородную почву
5
На дне Балтийского моря строят самый длинный в мире погружной тоннель
+
Xiaomi назвала бюджетные смартфоны, которые получат Harmony OS и длительный цикл обновлений
7
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
3
Представлены характеристики и фото нового бюджетного планшета Redmi Pad SE 8.7
+
Ice Universe опубликовал характеристики и стоимость четырех моделей iPhone 17
+
Realta Fusion: Установлен новый рекорд в термоядерном эксперименте
+
HB: Санкции против РФ провалились и "рикошетом" угрожают самому ЕС, вызвав рост "света" и еды
3
ВМС Австралии впервые запустили новую ударную ракету морского базирования
+
В Индии разработали высокопроизводительный и эффективный водородный двигатель внутреннего сгорания
7
"Искандер" долетел до Николаевской области и поразил ангар с HIMARS с масштабной детонацией ракет
+
Стали известны подробности перехвата двух бомбардировщиков B-52H российскими МиГ-29 и МиГ-31
+
Учёные создали новую классификацию космических тел, определив точный статус Плутона и экзопланет
+
На аукционе был выставлен восстановленный автомобиль DeLorean DMC-12, выпущенный в 1981
+
В России будет наращиваться выпуск деталей для перспективных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
+

Популярные статьи

Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
50
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
59
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
30
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
26
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
3
Два случая, когда советская и российская мультипликация превзошла американский киберпанк
1
«Мирный план Трампа» и «план Путина» не понравились Зеленскому
10
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
47
NVIDIA может выпустить серию GeForce RTX 50 в начале 2025г – почему это выгодно рядовым геймерам
20

Сейчас обсуждают

nukemall
08:03
Гражданское судостроение умерло ещё при СССР в 1950-х, да и до того было не очень живо. За границей заказывали всё, что крупнее "речного трамвая" - в Австрии, Германии(ФРГ и ГДР), Чехии, Польше итп. Т...
Российский гибридный круизный лайнер «Байкал» обойдётся как минимум в 2,5 млрд рублей
Юрий Марченко
07:54
Из всего этого 700 гц бы забрал
Энтузиасты сумели разогнать ЭЛТ-монитор до частоты обновления экрана в 700 Гц
Степан Цюман
07:47
Все у них будет хорошо и не надо лить крокодильи слезы, Для всего мира будет праздник спорта, а нас туда не пустили.
Туристы не хотят ехать в Париж на Олимпиаду, ставя местные отели на грань разорения
ExtenZ
07:38
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
Асем Анашева
07:36
Таблицы сам делал? Нет... Так что идëшь лесом...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
ExtenZ
07:36
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
ExtenZ
07:35
Синдром Плюшкина, или, по-научному, хоардинг по народному - клептомания
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
ExtenZ
07:32
АМД и Линукс для игр? Чимбаля не читал тут?
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
Айрат Тагиров
07:26
Прочитал: освенцемский:)
В России началось строительство нового металлургического завода
nukemall
07:19
Фантазии про "бочку гвоздей" - явный признак дебильности, дебилы масштабов не воспринимают, не понимают, что даже низкая орбита это миллиарды кубических километров пространства, в которых хоть бочка, ...
У России готов ответ на планы США развернуть в космосе РЭБ для подавления спутников РФ и Китая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем