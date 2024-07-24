Изначально предполагалось, что компания сначала выпустит складной iPad, чтобы протестировать новый формат и собрать отзывы покупателей, прежде чем добавлять шарнир в новую модель iPhone.

Слухи о складном устройстве Apple циркулируют в интернете уже не первый год. Изначально предполагалось, что компания сначала выпустит складной iPad, чтобы протестировать новый формат и собрать отзывы покупателей, прежде чем добавлять шарнир в новую модель iPhone. Однако, возможно, этого уже не произойдёт, поскольку Apple, как сообщается, выпустит iPhone в виде раскладушки самое раннее в 2026 году.

Согласно информации, Apple продвигается вперёд в реализации своих планов по выпуску складных iPhone. В отчёте говорится, что компания присвоила устройству кодовое название (V68), что подразумевает серьёзную разработку. Как правило, технологическому гиганту требуется около двух лет на производство новых устройств, и ожидается, что они будут выпущены в 2026 году. Хотя, учитывая сложность разработки складного телефона, в некоторых случаях этот процесс может занять больше времени.

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Сообщается, что самой сложной задачей Apple было устранение складок, которые появляются на дисплее после многократных сгибов. Инженеры также пытались уменьшить его размер и, возможно, протестируют более изящный дизайн на iPhone 17 Slim, который, по слухам, появится в следующем году. Помимо этого, дизайнеры Apple также разрабатывали эксклюзивные функции, которые сделали бы складной iPhone привлекательным и достойным премиум-ценника.

Если складной iPhone станет реальностью, ожидается, что в нём произойдёт самое заметное изменение дизайна за всю историю устройства. Однако пока ещё слишком рано прогнозировать, действительно ли Apple осуществит свои планы и выпустит конкурента Galaxy Z Flip. Компания, как правило, перестраховывается, и если прототипы не соответствуют её высоким стандартам, она, скорее всего, откажется от продукта или отложит его выпуск на неопределённый срок.