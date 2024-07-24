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Greg_Novo
Разработчики AC: Shadows признают наличие недостатков в исторической достоверности игры
Команда разработчиков Assassin’s Creed: Shadows принесла извинения за некоторые элементы маркетинговой кампании игры, которые вызвали недовольство некоторых японских фанатов.

Команда разработчиков игры Assassin’s Creed: Shadows принесла извинения за некоторые элементы маркетинговой кампании игры, которые вызвали недовольство некоторых японских фанатов. Команда заявила, что игра будет продолжать развиваться по мере приближения её релиза в ноябре текущего года.

В своем заявлении Ubisoft прокомментировала опасения, высказанные некоторыми членами японского сообщества по поводу некоторых элементов рекламных материалов для игры.

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Ранее в этом месяце Ubisoft также принесла извинения за иллюстрации, представленные в коллекционном издании игры. Извинения были принесены в ответ на опасения, высказанные фанатами. Интересно, что в заявлении особо упоминается персонаж Ясукэ, который стал предметом споров из-за того, что в игре он изображён как исторический афро-самурай. Некоторые фанаты выразили недовольство его представлением в качестве одного из главных героев AC: Shadows.

В прошлом месяце соучредитель Ubisoft Ив Гиймо выразил своё неодобрение «злонамеренным и личным нападкам», направленным на команду разработчиков AC: Shadows после анонса игры. 

В заявлении, опубликованном сегодня, Ubisoft подчеркнула, что, хотя они стремятся к аутентичности во всех своих работах, игры Assassin’s Creed являются вымышленными произведениями, вдохновлёнными реальными историческими событиями и персонажами. С самого начала серия позволяла себе творческую вольность и включала элементы фэнтези для создания увлекательного и захватывающего игрового процесса. Изображение Ясукэ в их играх является примером этого, поскольку его уникальное и загадочное прошлое сделало его подходящим персонажем для повествования Assassin’s Creed, действие которого разворачивается в феодальной Японии.

"Хотя Ясукэ изображён в Assassin’s Creed: Shadows как самурай, следует признать, что это является предметом споров среди фанатов. Мы тщательно интегрировали этот аспект в наше повествование, наряду с другим нашим главным героем, Наоэ, японским шиноби, который также является важной частью игры. Наши два главных героя предлагают игрокам разные игровые возможности."

В заявлении признаётся, что Ubisoft сотрудничала с различными внешними консультантами, историками, исследователями и внутренними командами, базирующимися в Японии. Однако в нём подчёркивается, что никакие внешние стороны не несли ответственности за творческие решения, принятые в интересах игрового процесса и развлечений, и любая критика не должна быть направлена в адрес этих сотрудников. Ubisoft призывает фанатов продолжать оставлять свои отзывы в уважительной манере.

#ubisoft #assassin’s creed: shadows #ив гиймо
Источник: eurogamer.net
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