Mortal Kombat: Onslaught — это ролевая игра с персонажами из популярной серии файтингов. Она была выпущена в августе 2022 года, почти через год после анонса в октябре того же года, и обещала уникальный мобильный опыт, эксклюзивный контент и масштабные сражения с участием до 10 игроков.

NetherRealm Studios объявила о закрытии своей бесплатной мобильной игры Mortal Kombat: Onslaught всего через несколько дней после того, как студия уволила всю свою команду мобильных разработчиков.

NetherRealm опубликовала новость в социальных сетях, выразив сожаление по поводу того, что игра будет закрыта в октябре. Студия поблагодарила сообщество за поддержку и энтузиазм во время разработки.

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Игра будет удалена из магазинов приложений iOS и Android 22 июля, но игроки по-прежнему будут иметь доступ к содержимому приложения до 23 августа. После этой даты игра больше не будет доступна для скачивания или воспроизведения. Новость о предстоящем закрытии Mortal Kombat: Onslaught последовала за сообщениями сотрудников NetherRealm о том, что мобильное подразделение студии было закрыто. В то время было отмечено, что команда отвечала за онлайн-трансляцию трёх игр — Mortal Kombat Mobile, Injustice 2 и Mortal Kombat Onslaught.

Хотя Netherrealm никак не прокомментировала увольнения, компания быстро заверила игроков Mortal Kombat, что игра будет по-прежнему поддерживаться. Эти увольнения произошли после того, как Warner Bros. Discovery в феврале признала, что готовится к непростому году после того, как стало известно, что продажи Отряда самоубийц не оправдали ожиданий.

Сокращения, похоже, являются частью более масштабного сокращения рабочих мест в компании, но решение о роспуске мобильной команды NetherRealm стало неожиданностью, учитывая мартовское заявление Warner Bros о том, что они сосредоточатся на мобильных играх, бесплатных для игры и онлайн-сервисах, чтобы справиться с нестабильным рынком AAA.