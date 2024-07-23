Среди этих планов есть уровень, который будет предоставлять эксклюзивный доступ к библиотеке Game Pass через облачные игры.

Спустя несколько недель после реструктуризации Microsoft своего Xbox Game Pass, в новом отчете говорится, что компания рассматривает возможность введения дополнительных опций подписки в попытке расширить сферу действия сервиса. Среди этих планов есть уровень, который будет предоставлять эксклюзивный доступ к библиотеке Game Pass через облачные игры.

Этой информацией поделилась Джез Корден из Windows Central, которая в обширной статье, посвященной будущему Game Pass, сообщила, что получила информацию из источников, указывающих на то, что Microsoft активно работает над разработкой исключительно облачного гейминга, который предложил бы более экономичное и доступное решение по сравнению с текущей игрой.

реклама

Microsoft стремится удовлетворить потребности двух различных групп: частных лиц, которых могут отпугнуть первоначальные затраты на покупку консоли, и существующих владельцев консолей, которые, возможно, не склонны переходить на Xbox, но находят привлекательным каталог Game Pass.

Более того, предполагается, что Microsoft намерена и дальше монетизировать свой облачный гейминг, предоставляя цифровую собственность на выбранные игры из своего каталога пользователям, которые захотят приобрести отдельные игры. Кроме того, судя по сообщениям Corden, эксперименты Microsoft с программой Xbox Game Pass для семьи и друзей все еще продолжаются. Вариант этого плана, который позволил бы пяти пользователям получить общий доступ к Game Pass Ultimate со значительной скидкой, был опробован в период с сентября 2022 по август 2023 года, хотя и не был переведен на глобальный уровень.

Кроме того, Корден указал, что одна из инициатив, на которую ранее ссылалась Microsoft, - это уровень, основанный на рекламе Xbox Game Pass, в настоящее время это не является активным направлением деятельности компании.Обсуждения, касающиеся будущих разработок сервисов Microsoft для Xbox Game Pass, ведутся всего две недели после того, как компания объявила о существенных изменениях в своем сервисе подписки в преддверии предстоящего запуска Call of Duty: Black Ops VI в октябре.

Федеральная торговая комиссия (FTC) в своем заявлении в Девятый окружной апелляционный суд Соединенных Штатов выразила критику в отношении пересмотренных планов Microsoft по выпуску Game Pass, охарактеризовав новое предложение как некачественный продукт и наглядный пример вреда для потребителей, который, по мнению FTC, был причинен слиянием Activision Blizzard. В ответ Microsoft утверждает, что претензии FTC являются неточными и некорректными, утверждая, что агентство практически не рассматривало проблемы, связанные с подписками, в ходе разбирательства.