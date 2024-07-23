Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Сообщается, что Microsoft рассматривает возможность использования Xbox Game Pass в облаке
Среди этих планов есть уровень, который будет предоставлять эксклюзивный доступ к библиотеке Game Pass через облачные игры.

Спустя несколько недель после реструктуризации Microsoft своего Xbox Game Pass, в новом отчете говорится, что компания рассматривает возможность введения дополнительных опций подписки в попытке расширить сферу действия сервиса. Среди этих планов есть уровень, который будет предоставлять эксклюзивный доступ к библиотеке Game Pass через облачные игры.

Этой информацией поделилась Джез Корден из Windows Central, которая в обширной статье, посвященной будущему Game Pass, сообщила, что получила информацию из источников, указывающих на то, что Microsoft активно работает над разработкой исключительно облачного гейминга, который предложил бы более экономичное и доступное решение по сравнению с текущей игрой.

реклама

Microsoft стремится удовлетворить потребности двух различных групп: частных лиц, которых могут отпугнуть первоначальные затраты на покупку консоли, и существующих владельцев консолей, которые, возможно, не склонны переходить на Xbox, но находят привлекательным каталог Game Pass.

Более того, предполагается, что Microsoft намерена и дальше монетизировать свой облачный гейминг, предоставляя цифровую собственность на выбранные игры из своего каталога пользователям, которые захотят приобрести отдельные игры. Кроме того, судя по сообщениям Corden, эксперименты Microsoft с программой Xbox Game Pass для семьи и друзей все еще продолжаются. Вариант этого плана, который позволил бы пяти пользователям получить общий доступ к Game Pass Ultimate со значительной скидкой, был опробован в период с сентября 2022 по август 2023 года, хотя и не был переведен на глобальный уровень.

Кроме того, Корден указал, что одна из инициатив, на которую ранее ссылалась Microsoft, - это уровень, основанный на рекламе Xbox Game Pass, в настоящее время это не является активным направлением деятельности компании.Обсуждения, касающиеся будущих разработок сервисов Microsoft для Xbox Game Pass, ведутся всего две недели после того, как компания объявила о существенных изменениях в своем сервисе подписки в преддверии предстоящего запуска Call of Duty: Black Ops VI в октябре.

Федеральная торговая комиссия (FTC) в своем заявлении в Девятый окружной апелляционный суд Соединенных Штатов выразила критику в отношении пересмотренных планов Microsoft по выпуску Game Pass, охарактеризовав новое предложение как некачественный продукт и наглядный пример вреда для потребителей, который, по мнению FTC, был причинен слиянием Activision Blizzard. В ответ Microsoft утверждает, что претензии FTC являются неточными и некорректными, утверждая, что агентство практически не рассматривало проблемы, связанные с подписками, в ходе разбирательства.

#microsoft #xbox game pass #windows centra
Источник: eurogamer.net
+
Написать комментарий (0)
Microsoft анонсировала геймпад в стиле Росомахи
Microsoft выпустила инструмент для восстановления системы после инцидента с CrowdStrike
Windows 11 теперь может работать на iPhone 15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
2
Учёные нашли на Земле растение, способное выжить на Марсе, превращая пустыню в плодородную почву
4
Xiaomi назвала бюджетные смартфоны, которые получат Harmony OS и длительный цикл обновлений
7
В России началось строительство нового металлургического завода
+
Туристы не хотят ехать в Париж на Олимпиаду, ставя местные отели на грань разорения
4
Обнародованы характеристики, приблизительная стоимость и особенности линейки смартфонов iPhone 17
+
HB: Санкции против РФ провалились и "рикошетом" угрожают самому ЕС, вызвав рост "света" и еды
3
Realta Fusion: Установлен новый рекорд в термоядерном эксперименте
+
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
+
В России будет наращиваться выпуск деталей для перспективных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
+
"Искандер" долетел до Николаевской области и поразил ангар с HIMARS с масштабной детонацией ракет
+
На аукционе был выставлен восстановленный автомобиль DeLorean DMC-12, выпущенный в 1981
+
Простейший вопрос заставил ошибиться лучшие нейросети
8
На дне Балтийского моря строят самый длинный в мире погружной тоннель
+
Цены на бензин АИ-95 в России снова бьют рекорды
7
Инсайдеры назвали все цветовые палитры iPhone 16 и iPhone 16 Plus
+
Китайские подводные лодки смогут уничтожать спутники лазерным оружием
+

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
19
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
46
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
53
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
26
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
10
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
7
«Мирный план Трампа» и «план Путина» не понравились Зеленскому
6
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
2
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+

Сейчас обсуждают

Игорь Гурьянов
10:56
Ну мне чутка больше надо, 1 диск мало. В компе в одном Raid из двух дисков по 3Tb в другом из 4х дисков. И то они как временное хранилище.
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
AggroShkolyar
10:50
Вот у меня в этой же локации скрин сохранился. Оцени насколько он четче.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Clamwult
10:34
Это QHD ультра с DLSS, опять же, предлагаю показать скрин лучше в этой игре, хотя ты наверное просто комменты набиваешь
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Чaтo- - - - Бoт
10:27
"...Вчера днем и ночью ракетные войска и ВКС наносили удары по целям в Харьковской области (УМПК), Одессе, Харькове и Харьковской области (ОТРК), в городе Шостка и окрестностях (Герани, Х-69), Херсоне...
"Военная хроника": В районе Нью-Йорка наметилась тенденция к окружению ВСУ
Денис Дардымов
10:23
Володя, не плачь, тебе, возможно, оставят клочок земли, если будешь разумно себя вести.
Раскрыты подробности о новом телефоне Nubia Z60S Pro
Vorvort
10:19
Истину глаголишь! 👏
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
Vorvort
10:16
Причина одна и единственная: зелёные лемминги скупают любые поделки Хуанга за овер прайс.
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
Артём Николаев
10:14
В 2010 у меня было так) Сейчас много разобрал, но этот сервак ещё жив, весь массив заменён на единственный диск)
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
Алексей Енютин
10:08
1) Ставить GeForce Experience как-тл мало ассоциируется с понятием "оптимизация" 2) В РФ CCleaner в обычных условиях встретит надписью, что он не поддерживается в стране. 3) Любой, неискушенный пользо...
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
Shuher2
10:01
Версия 2.0 вышла бог знает когда и главным нововведением стала поддержка достижений для retroachievements.org. Замеры фреймрейта лучше замерять встроенным в эмуляторе счетчиком он самый точный, вот т...
Большое обновление PS2 эмулятора PCSX2 2.0 повысило производительность и добавило новые возможности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем