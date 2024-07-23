Новость о возвращении Хэйхати была обнародована на престижном мероприятии Evo gaming в начале этого года в виде захватывающего трейлера, сопровождаемого новой главой повествования под названием «Пробуждение тьмы».

Хэйхати Мисима, грозный антагонист культовой франшизы видеоигр Tekken, собирается с триумфом вернуться в Tekken 8 этой осенью. Новость о его возвращении была обнародована на престижном мероприятии Evo gaming в начале этого года в виде захватывающего трейлера, сопровождаемого новой главой повествования под названием «Пробуждение тьмы».

Хэйхати станет третьим персонажем, который будет добавлен в качестве загружаемого контента (DLC), следуя по стопам Эдди Гордо и Лидии Собески, которые были представлены ранее в этом году. Сюжетная линия The Dark Awakens будет доступна всем игрокам Tekken 8 бесплатно и будет посвящена продолжающемуся конфликту между кланами Казама и Мисима.

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Хэйхати, персонаж, дебютировавший в первой игре Tekken, с тех пор остаётся одним из основных персонажей серии. Его присутствие в каждой последующей игре укрепляло его место в повествовании, делая неизбежным его появление в Tekken 8 в качестве игрового персонажа. На самом деле, его влияние уже ощущается на протяжении всей истории, благодаря его связям с различными персонажами и его повторяющимся появлениям во флэшбэках.

В апреле к команде Tekken 8 присоединился легендарный мастер капоэйры Эдди Гордо, а позже на этой неделе за ним последовала президент Польши Лидия Собеска. Кроме того, был введён режим фотосъёмки. На мероприятии EVO было объявлено, что финал Tekken World Tour 2024 года состоится в Токио в декабре.

С момента своего январского релиза Tekken 8 получила множество положительных отзывов. В обзоре Eurogamer говорится, что игра значительно улучшилась по сравнению со своей предшественницей, достигнув идеального баланса между тем, чтобы удовлетворить потребности давних поклонников, и тем, чтобы приветствовать новичков, что является её фирменной свободой.