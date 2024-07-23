В BioWare отметили, что актеры предоставят два варианта озвучки от североамериканских актеров и два от Европейского союза и Соединенного Королевства.

BioWare анонсировала озвучку для Dragon Age: The Veilguard, в которой доступны четыре варианта озвучки главного героя, Rook'а. Алекс Джордан, известный своим вкладом в Baldur's Gate III и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, будет принимать участие в одной из них. Среди возможных кандидатов также Брайони Корриган, которая появилась в сериалах "Благие знамения" и "Шоу пошло не так", Эрика Исии, известная по ролям в "Валькирии" из Apex Legends и Ане Брей из Destiny 2, и Джефф Берг из Battlefield 1. В BioWare отметили, что актеры предоставят два варианта озвучки от североамериканских актеров и два от Европейского союза и Соединенного Королевства.

реклама

Среди новых актеров дубляжа второстепенных персонажей игры - Айк Амади, известный по роли Явика в Mass Effect 3, сыгравший Грея Уордена Даврина. Джи Ен Хан из "Настоящей крови" озвучит прыгунью Беллару, а Джессика Кларк, из того же сериала, сыграет роль частного детектива Нив. Джин Мэйли из сыграет охотника на драконов Тааша, а Зак Мендес воплотит в жизнь персонажа убийцы Луканиса. Ник Борэйн сыграет некроманта Эммрича в игре, а Мэттью Мерсер сыграет Манфреда, ассистента Эммрича-скелета. В актерский состав снова вошли Али Хиллис в роли Скаута Хардинга и Гарет Дэвид-Ллойд в роли Соласа. Брайан Блум исполнит свою роль Варрика, персонажа, который был показан в недавних трейлерах к игре.

Что касается судьбы Варрика, то фанаты выразили обеспокоенность после выхода недавнего трейлера Dragon Age: The Veilguard, поскольку BioWare в прошлом рассматривала возможность уничтожения персонажа. "Пусть это звучит тихо, но Dragon Age: The Veilguard заставляет меня задуматься о немыслимом, - написал Крис Тэпселл после прохождения игры в прошлом месяце. - Похоже, BioWare вернулась".