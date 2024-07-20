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Greg_Novo
Honkai: Star Rail анонсировала грядущий аниме-кроссовер
Honkai: Star Rail вышла в апреле 2024 года для ПК и мобильных устройств, а затем и для PlayStation 5. Игра регулярно получает обновления

Компания HoYoverse представила новую карту для игры Honkai: Star Rail - Shackling Prison, которая появится в следующем крупном обновлении. Также они анонсировали аниме-коллаборацию Honkai: Star Rail с Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works, которая выйдет в 2025 году.

Honkai: Star Rail вышла в апреле 2024 года для ПК и мобильных устройств, а затем и для PlayStation 5. Игра регулярно получает обновления.

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А следующее обновление, Version 2.4, Finest Dual Under the Pristine Blue, выйдет 31 июля. Американские игроки смогут начать играть немного раньше - 30 июля в 23:00 по восточному времени. Оно включает в себя новую карту Shackling Prison, место где содержатся самые опасные преступники в королевстве, а также, где Ханья и Сюэи выполняют свои обязанности судей Комиссии Десяти Владык. Вход в новую локацию находится под водами ландшафта Скалегории. Исследуя этажи тюрьмы под диспетчерским пунктом карты, игроки столкнутся с Борисином - гуманоидным видом с волчьими чертами, способным к гиперлечению и  способностью «Лунная ярость».

На последнем HoYoverse livestream'е разработчики также анонсировали новый кроссовер Honkai: Star Rail с Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works, хитовым аниме-фэнтези 2014 года от Type-Moon и Ufotable. Предположительно, в результате сотрудничества в гача-ролевой игре появятся персонажи Fate/Stay Night, однако никаких подробностей пока не раскрыто. HoYoverse лишь сообщила, что кроссовер дебютирует в третьем квартале 2025 года, пообещав поделиться более подробной информацией в ближайшее время.

#honkai: star rail #fate/stay night: unlimited blade works
Источник: gamerant.com
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