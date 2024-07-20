Paramount+ объявила об отмене сериала Halo, вызвавшего немало споров среди фанатов.

Компания Paramount+ официально объявила об отмене сериала Halo, вызвавшего немало споров среди фанатов. Второй сезон, который вышел в этом году, станет последним на сервисе.

Сериал Halo от Paramount+ вышел в 2022 году, спустя почти десять лет после анонса проекта. Первый сезон вызвал неоднозначную реакцию критиков и фанатов. Многие критиковали сериал за писательское мастерство, непоследовательный тон, неровный сюжет и темп. Фанатам Halo также не понравилось решение показать лицо Мастера Шефа.

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Несмотря на это, первый сезон имел хорошие зрительские показатели, и Paramount+ решила продолжить сериал. Второй сезон должен был стать лучше благодаря новому режиссёру. Актёр Мастер-Шефа Пабло Шрайбер заявил, что второй сезон «без сомнения» будет «намного сильнее».

Однако, похоже, этих обещаний оказалось недостаточно, чтобы вернуть зрителей на борт. Теперь компания Paramount+ подтвердила Variety, что сериал Halo официально отменён, заявив, что «не будет продвигаться вперёд с третьим сезоном на сервисе». Тем не менее у сериала ещё есть шанс продолжить существование в другом месте. Создатели Xbox, Amblin TV и 343 Industries планируют продать сериал другим компаниям. Возможно, Halo ещё рано списывать со счетов.