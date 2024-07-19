Впервые Джуно, известная тогда как Космический рейнджер, была представлена на BlizzCon 2023.

Джуно — это астронавт из класса поддержки. Она появится в игре 20 августа и будет приурочена к запуску двенадцатого сезона. Впервые Джуно, известная тогда как Космический рейнджер, была представлена на BlizzCon 2023.

В официальном геймплейном трейлере показаны её разносторонние навыки. Джуно может исцелять союзников или наносить урон врагам с помощью универсального медибластера. Также в её арсенале есть пульсарные торпеды, которые наводятся на несколько целей, и гиперкольцо, ускоряющее передвижение её самой и её товарищей по команде.

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Одна из самых интересных способностей Джуно — это Орбитальный луч. Это мощное умение призывает удар с орбитальной станции, увеличивая урон и здоровье союзников в радиусе действия.Игроки смогут опробовать способности Джуно в пробном режиме с 19 по 21 июля. Она будет доступна во всех режимах игры, кроме соревновательного, а также в аркадном режиме «Без ограничений», где каждый сможет выбрать её без обычных ограничений на выбор героя.

Озвучивать Джуно будет Ксанта Хуинь, известная по ролям в аниме и видеоиграх, таким как Хару Окумура в Persona 5 и Аллука Зольдик в Hunter x Hunter. Появление Джуно добавит новую динамику в Overwatch 2, особенно для игроков класса поддержки, которые оценят её мобильность и универсальные возможности лечения и нанесения урона.



