Причиной задержки стала необходимость улучшения качества игр и соответствия ожиданиям рынка.

Компания Ubisoft объявила о переносе даты релиза мобильных игр Rainbow Six Mobile и The Division Resurgence, которые должны были выйти до конца марта 2025 года. Причиной задержки стала необходимость улучшения качества игр и соответствия ожиданиям рынка.

В своем отчете о доходах за первый квартал Ubisoft отметила успешное начало финансового года, с чистыми заказами выше запланированных. Генеральный директор компании Ив Гиймо подчеркнул, что компания находится на правильном пути после трудностей прошлого года.

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Успех первого квартала был обусловлен запуском шутера XDefiant, который привлек 10 миллионов игроков за две недели. Также игры Rainbow Six Siege и The Crew Motorfest продемонстрировали хороший рост.

Серия Assassin's Creed продолжает оставаться успешной, особенно после анонса Assassin's Creed Shadows. Игра Skull and Bones также показывает хорошие результаты.

Чистый доход от продаж составил 290 млн евро, превысив целевой показатель в 275 млн евро. В будущем ожидается выпуск игр Anno 117: Pax Romana в 2025 году, Star Wars Outlaws и Assassin's Creed Shadows в этом году.