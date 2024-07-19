Оригинальная игра, скачанная 22 миллиона раз, получила положительные отзывы за динамичные бои в стиле Halo и использование порталов, как в Portal

Компания 1047 Games анонсировала выпуск продолжения своего популярного инди-шутера Splitgate в 2025 году. Оригинальная игра, скачанная 22 миллиона раз, получила положительные отзывы за динамичные бои в стиле Halo и использование порталов, как в Portal.

Splitgate 2 сохранит ключевые особенности предшественницы, но будет отличаться большим бюджетом и участием опытных разработчиков, включая ветеранов Halo. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, чтобы обеспечить поклонникам качественный опыт в жанре FPS.

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Версии Splitgate 2 для ПК, PlayStation 4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S будут выпущены в следующем году. На сайте Splitgate.com уже доступен первый эпизод новой серии цифровых комиксов и материалы для будущей игры, а также приложение-компаньон для iPhone и Android.

В 2022 году 1047 Games объявила о прекращении обновлений оригинальной Splitgate, чтобы сосредоточиться на новой игре во вселенной Splitgate, созданной на базе UE5 и предлагаемой бесплатно. Теперь, спустя два года, можно увидеть результат этой работы.