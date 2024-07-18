Пошаговая ролевая игра Star Wars: Galaxy of Heroes от Electronic Arts вышла в 2015 году для мобильных устройств, а теперь доступна в раннем доступе на ПК.





Игроки могут получить ранний доступ через приложение EA. В игре доступны более высокие разрешения, поддержка сглаживания, управление с помощью мыши и клавиатуры, а также частота кадров 60 кадров в секунду.

реклама

Релиз поддерживает кросс-платформенную игру и кросс-сохранения, что позволяет игрокам переходить с мобильных устройств на ПК и наоборот. Бета-тестирование на ПК длится уже чуть больше трёх недель, и разработчики получают положительные отзывы от игроков. Команда, работающая над проектом, постоянно прислушивается к пожеланиям игроков и старается сделать игру ещё лучше.

В Star Wars: Galaxy of Heroes игроки собирают отряд героев или злодеев из последних фильмов, таких как «Пробуждение силы», «Изгой-один», «Последние джедаи» и телешоу «Мандалорианец», а также из классических произведений. Затем они участвуют в пошаговых сражениях.

Для игры на ПК требуется мобильный аккаунт Star Wars: Galaxy of Heroes и аккаунт EA, а также постоянное подключение к интернету. В следующем месяце выйдет Star Wars Outlaws от Ubisoft, но в превью она показалась «тревожно устаревшей». Кроме того, приключенческий экшен 2002 года Star Wars: Bounty Hunter получит ремейк от Aspyr.