Команда разработчиков EA Sports FC 25, которая выходит 27 сентября этого года и на обложке которой красуется звезда сборной Англии Джуд Беллингем, не беспокоится о возможном возрождении бренда FIFA у другого разработчика.

Сама FIFA не стесняется говорить о желании привлечь новую компанию для создания свежей футбольной игры под своим брендом после краха многолетнего партнёрства с EA Sports в 2022 году.

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Ходят слухи, что теперь лицензия FIFA перешла к другому разработчику, который планирует выпустить свежий продукт FIFA к следующему чемпионату мира. Кто бы это мог быть? По слухам, это 2K, издатель спортивных серий NBA 2K, PGA Tour 2K и WWE 2K.

Помощник продюсера EA Sports FC Сэм Ривера заявил, что они приветствуют конкуренцию и считают её полезной для всех. Он также подчеркнул, что создание интересной и глубокой футбольной игры требует много времени и усилий. Продюсер линии Ultimate Team Картик Венкатешан также рассказал о вероятном появлении нового соперника в футбольной игре. Он отметил, что разработчики рады появлению новых игр и видят в них новые возможности для развития.