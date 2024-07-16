В Mortal Kombat 1 скоро появится Такеда Такахаши. Этот персонаж, воспитанный якудзой, будет доступен игрокам с 23 июля, если у них есть Kombat Pack, и с 30 июля — всем остальным.

Студия NetherRealm представила нового бойца для игры Mortal Kombat 1 — Такеду Такахаши. Этот персонаж, воспитанный якудзой, будет доступен игрокам с 23 июля, если у них есть Kombat Pack, и с 30 июля — всем остальным.

У Такеды уникальный набор движений, среди которых зазубренные хлысты, взрывные снаряды и способность телепортироваться для атаки сзади. Для полного понимания приемов Такеды, можно ознакомиться с Mortal Kombat X. Там он играл значительную роль в сюжете и был одним из играбельных персонажей.

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История Такеды тесно связана с его двоюродным братом Кенши. В отличие от Кенши, Такеда наслаждался жизнью якудзы, что привело его к смертельной схватке с братом. После ранения Кенши спасает Такеду и приводит его в клан Ширай Рю. Со временем Такеда начинает ценить преданность клана и клянется уничтожить преступный мир, но сталкивается с неожиданными трудностями.

Kombat Pack для Mortal Kombat 1 включает шесть новых персонажей, среди которых Омни-Ман, Куан-Чи, Миритель, Эрмак, Гомеланд и Такеда Такахаши, а также пять DLC Kameo Fighters. Игра Mortal Kombat 1 уже доступна на PC, PS5, Switch и Xbox Series X/S.