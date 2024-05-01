Ubisoft рекомендует использовать для Assassin's Creed Mirage устройства не ниже iPhone 15 Pro или iPad с чипом M1.

Ubisoft делает важный шаг в развитии мобильной игровой индустрии, перенося знаменитую серию Assassin’s Creed на мобильные устройства. Игра Assassin’s Creed Mirage появится на iPhone и iPad 10 июня, и фанаты уже с нетерпением ждут возможности погрузиться в захватывающий мир приключений.

Предзаказы на игру уже доступны в App Store, и у поклонников есть шанс получить свою копию до официального релиза. Ubisoft рекомендует использовать устройства не ниже iPhone 15 Pro или iPad с чипом M1 или выше для обеспечения наилучшего игрового процесса.

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Мобильная версия Assassin’s Creed Mirage идентична консольной, с одним важным отличием — интуитивным управлением с помощью сенсорного экрана. Команда разработчиков усердно работала над точной адаптацией игры для мобильных устройств, чтобы сохранить дух и атмосферу оригинальной серии.

Игроки смогут оценить игру в течение полутора часов бесплатно, чтобы понять, насколько она соответствует их ожиданиям. После пробного периода полную версию игры можно будет приобрести за 49 долларов.

К сожалению, Assassin’s Creed Mirage не будет доступна в российском App Store из-за региональных ограничений. Однако игроки в других странах с нетерпением ждут возможности присоединиться к братству Assassin’s Creed, исследуя детально проработанный мир и выполняя сложные миссии.