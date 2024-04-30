Microsoft намекнула на нечто грандиозное, связанное с «любимой франшизой» - это может быть связано с Call of Duty Black Ops: Gulf War.

Компания Microsoft готовится представить своё самое ожидаемое игровое событие года — Xbox Games Showcase 2024. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех любителей видеоигр.

Событие запланировано на 9 июня, и оно обещает порадовать фанатов множеством интересных анонсов, трейлеров и показов самых долгожданных игр. Компания также намекнула на нечто грандиозное, связанное с «любимой франшизой». Многие фанаты предполагают, что таинственный анонс может быть связан с Call of Duty Black Ops: Gulf War, известной частью популярной франшизы, вдохновлённой войной в Персидском заливе.

реклама

Поклонников серии Gears of War также ждёт сюрприз: по слухам, на выставке может появиться шестая часть этой любимой франшизы.

Начало Xbox Games Showcase 2024 запланировано на 9 июня в 20:00 по московскому времени. Сразу после основного мероприятия состоится отдельная презентация Direct, посвящённая ещё не названной игре.