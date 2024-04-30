Заявление об отказе от использования Apple CarPlay было сделано генеральным директором компании Олой Каллениусом в подкасте с The Verge.

Автопроизводитель премиум-класса Mercedes-Benz объявил о своём решении отказаться от использования популярной информационно-развлекательной системы Apple CarPlay в новых моделях своих автомобилей. Это заявление было сделано генеральным директором компании Олой Каллениусом в подкасте с The Verge.

Решение отказаться от интеграции Apple CarPlay в новые автомобили Mercedes-Benz обусловлено стремлением компании создать уникальный и всеобъемлющий пользовательский опыт, который будет тесно связан с передовыми технологиями автономного вождения, управления силовыми агрегатами и другими важными системами. Разрабатывая собственную операционную систему, Mercedes-Benz надеется предоставить клиентам исключительные впечатления, соответствующие высоким стандартам бренда и его уникальному дизайну.

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Этот шаг стал неожиданностью, учитывая, что Apple ранее упоминала Mercedes-Benz в качестве партнёра во время презентации системы CarPlay нового поколения в 2022 году. Тем не менее, компания из Штутгарта активно работает над созданием собственной операционной системы, дебют которой запланирован на 2025 год. Ожидается, что эта система будет легко интегрироваться с передовыми технологиями Mercedes-Benz, включая системы помощи водителю и электрические силовые агрегаты.

Важно отметить, что в автомобилях Mercedes-Benz по-прежнему будет поддерживаться первое поколение CarPlay, обеспечивающее ограниченные функции управления мультимедиа и совместимость с Android Auto. Это позволит покупателям продолжать наслаждаться широким спектром развлечений и возможностей подключения.