Miad 01 оснащён специальной аудиосхемой с цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) премиум-класса Cirrus Logic MasterHIFI

Компания Moondrop, известная своими высококачественными Hi-Fi смартфонами, представила новинку — Miad 01. Этот смартфон призван изменить представление о мобильном аудио, предлагая исключительное качество звука и инновационные решения.

Miad 01 оснащён специальной аудиосхемой с цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) премиум-класса Cirrus Logic MasterHIFI, который покрыт роскошным шестислойным золотым покрытием. Это обеспечивает высочайшее качество звука и позволяет наслаждаться любимыми треками с невероятной чёткостью и точностью.

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Для удобства пользователей в Miad 01 встроен 100-ступенчатый регулятор громкости, дополненный фирменным приложением Moondrop Audio Center. Это позволяет настроить звучание под свои предпочтения и наслаждаться музыкой в полной мере.

Смартфон также соответствует всем требованиям, предъявляемым к устройствам среднего класса. Он оснащён 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920x1080 и частотой обновления до 120 Гц. Под капотом находится чипсет MediaTek Dimensity 7050, обеспечивающий достаточную вычислительную мощность, дополненную 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища (с возможностью расширения через microSD).

Двойная камера с основным датчиком на 64 Мп и selfie-шутером на 32 Мп позволит делать качественные снимки в любых условиях. А ёмкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт обеспечит длительное время работы без подзарядки.

Miad 01 работает на стоковом Android, без OEM-настроек, что обещает беспроблемный пользовательский опыт. Этот ориентированный на аудио смартфон с конкурентоспособной ценой в 2499 юаней (около 32 000 рублей) должен прийтись по вкусу любителям музыки.