Её дизайн включает в себя изящный горизонтальный форм-фактор, широкую панель динамиков и интуитивно понятную интеграцию с Siri

Мир технологий всколыхнулся после того, как компания Apple, известная своими инновационными продуктами, получила патент на новую акустическую систему. Это событие вызвало бурю обсуждений и предположений о том, что именно готовит Apple для рынка домашнего аудио.

Её дизайн включает в себя изящный горизонтальный форм-фактор, широкую панель динамиков и интуитивно понятную интеграцию с Siri. Кроме того, устройство оснащено множеством портов на задней панели, что отличает его от текущей линейки HomePod, которая отказалась от проводного подключения в пользу беспроводного.

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Несмотря на то что точные размеры и характеристики новой системы пока неизвестны, эксперты предполагают, что она будет похожа на полноразмерный HomePod, а не на его мини-версию. Некоторые даже высказывают мнение, что это может быть чертёж для новой итерации популярной беспроводной колонки Beats Pill от Apple.

Существование патента говорит о стремлении Apple к инновациям в области домашнего аудио. Хотя патент не гарантирует выпуск продукта, очевидно, что компания вложила значительные ресурсы и время в разработку этой концепции.

Если загадочное устройство всё же выйдет на рынок, оно, скорее всего, изменит правила игры в домашнем аудио. Потребителям будет предложено уникальное сочетание элегантного дизайна, передовой акустики и интеллектуальной функциональности. Это может стать новым словом в домашнем аудио и открыть новые горизонты для любителей качественного звука.

Поскольку Apple продолжает расширять границы инноваций, будущее домашнего аудио выглядит всё более многообещающим.