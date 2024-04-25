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Greg_Novo
Microsoft представила новую языковую модель Phi-3 Mini
Этая модель обладает беспрецедентными возможностями, преодолевая разрыв между большими языковыми моделями (LLM) и более компактными и эффективными аналогами.

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Компания Microsoft совершила прорыв в области искусственного интеллекта, представив малую языковую модель (SLM) Phi-3 Mini. Эта инновационная модель обладает беспрецедентными возможностями, преодолевая разрыв между большими языковыми моделями (LLM) и более компактными и эффективными аналогами.

Phi-3 Mini выделяется своим уменьшенным набором обучающих данных по сравнению с более крупными аналогами LLM, такими как GPT-4. Это преимущество позволяет SLM работать по значительно более низкой цене, делая его привлекательным решением для мобильных устройств, ноутбуков и другой портативной техники.

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Основываясь на успехе своего предшественника Phi-2, выпущенного в декабре 2023 года, Phi-3 Mini зарекомендовал себя как грозная сила в сфере ИИ. Если Phi-2 демонстрировал выдающиеся возможности, соперничая с такими крупными моделями, как Llama 2, то Phi-3 Mini сделал значительный скачок вперёд: теперь он сравним с GPT-3.5, но при этом требует в разы меньше ресурсов.

Этот новаторский SLM стал первым релизом в новой линейке компактных языковых моделей Microsoft. Phi-3 Mini обладает 3,8 миллиардами параметров, что позволяет ему с удивительной точностью понимать сложные инструкции. Однако технологический гигант не собирается останавливаться на достигнутом. Будущие версии, включая Phi-3 Small (7 миллиардов параметров) и Phi-3 Medium (14 миллиардов параметров), обещают ещё больше расширить возможности маленьких языковых моделей.

#microsoft #microsoft 365 #microsoft ai
Источник: t.me
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